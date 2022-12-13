شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلى والزمالك فى دور المجموعات الأفريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن مجموعة من المباريات المثيرة لقطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك مع نخبة من الأندية الإفريقية، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهى مجموعة الأهلى في دوري الأبطال الأفريقى ؟

ج: أوقعت قرعة دور المجموعات، الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

س: ماهى مجموعة الزمالك في دوري الأبطال الأفريقى ؟

ج: أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الزمالك في مجموعة عربية خالصة، بوجود الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

س: ما هي مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023؟

ج: المجموعة الأولى: الوداد - بترو أتلتيكو - شبيبة القبائل - فيتا كلوب

المجموعة الثانية: الأهلي - صن داونز - الهلال - القطن

المجموعة الثالثة: الرجاء - حوريا كوناكري - سيمبا - فايبرز

المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - شباب بلوزداد – المريخ

س: ماهى مواعيد مباريات الزمالك ؟

ج: وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي:

الزمالك × شباب بلوزداد الجزائري.. أحد يومى 10 و11 فبراير المقبل.

المريخ السوداني × الزمالك 17 أحد يومي 17و18 فبراير.

الترجي التونس × الزمالك أحد يومي 24 و25 فبراير.

الزمالك × الترجي التونسي.. أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.

الزمالك × المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 مارس.

شباب بلوزداد الجزائري × الزمالك أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.

س: ماهى مواعيد مباريات الأهلى ؟

ج: مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي والقطن الكاميروني: الجولة الأولى من دور المجموعات، أحد يومى 10 أو 11 فبراير 2023، فى القاهرة.

الأهلي والهلال السوداني : الجولة الثانية من دور المجموعات، أحد يومى 17 أو 18 فبراير 2023، فى السودان.

الأهلي وصن داونز : الجولة الثالثة من دور المجموعات، أحد يومي 24 أو 25 فبراير2023، فى القاهرة.

الأهلي وصن داونز : الجولة الرابعة من دور المجموعات، أحد يومي 7 أو 8 مارس 2023، فى جنوب أفريقيا.

الأهلي والقطن الكاميروني : الجولة الخامسة من دور المجموعات، أحد يومي 17 أو 18 مارس 2023، في الكاميرون.

الأهلي والهلال السوداني : الجولة السادسة من دور المجموعات، أحد يومي 31 مارس أو 1 إبريل 2023، في القاهرة.

س: من هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ؟

ج: الوداد البيضاوي المغربي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد التغلب على الأهلي بهدفين دون رد في النهائي.

س: كم عدد ألقاب الأهلى والزمالك الأفريقية ؟

ج: يمتلك الأهلي تاريخًا عريقًا في بطولة دوري الأبطال، فهو الأكثر تتويجًا باللقب على مدار التاريخ، بـ10 ألقاب، آخرها في العام قبل الماضي، لا حلم في ميت عقبة سوى باسترداد لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الزمالك منذ عام 2002، بعد تحقيق اللقب الخامس أمام الرجاء المغربي آنذاك.

س: كيف تأهل الأهلى والزمالك لدور المجموعات الأفريقى ؟

ج: اجتاز نادى الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

س: ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2023؟

ج: في الأدوار التمهيدية، تتحصل القنوات المختلفة المحلية على حقوق بث المباريات، لكن بداية من دور المجموعات تتحول المباريات كلها لشاشة بي إن سبورتس بصورة حصرية.