شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ديسمبر موعد انطلاق دورى سوبر السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى السوبر رجال ، على أن ينطلق يوم 16 ديسمبر الجارى وتقام مباريات العودة يوم الاثنين 19 ديسمبر.

وجاء جدول المباريات كالتالى..

الاهلى والزهور

الاتحاد والقناة

الجزيرة و الأولمبى

الزمالك و الطيران

سموحة ودسوق

سبورتنج ومصر للتأمين

الاتصالات و أصحاب الجياد

طلائع الجيش وهليوبوليس

يذكر أن الاهلى توج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى فى النهائي الذى أقيم على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.