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16 ديسمبر موعد انطلاق دورى سوبر السلة رجال

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى السوبر رجال ، على أن ينطلق يوم 16 ديسمبر الجارى وتقام مباريات العودة يوم الاثنين 19 ديسمبر. 

 

وجاء جدول المباريات كالتالى..

 

الاهلى والزهور

الاتحاد والقناة 

الجزيرة و الأولمبى 

الزمالك و الطيران 

سموحة ودسوق

سبورتنج ومصر للتأمين 

الاتصالات و أصحاب الجياد 

طلائع الجيش وهليوبوليس

 

 

يذكر أن الاهلى توج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى فى النهائي الذى أقيم على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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