شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ديسمبر موعد انطلاق دورى سوبر السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى السوبر رجال ، على أن ينطلق يوم 16 ديسمبر الجارى وتقام مباريات العودة يوم الاثنين 19 ديسمبر.
وجاء جدول المباريات كالتالى..
الاهلى والزهور
الاتحاد والقناة
الجزيرة و الأولمبى
الزمالك و الطيران
سموحة ودسوق
سبورتنج ومصر للتأمين
الاتصالات و أصحاب الجياد
طلائع الجيش وهليوبوليس
يذكر أن الاهلى توج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى فى النهائي الذى أقيم على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.