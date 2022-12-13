شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع السابع بعد ما سقط في فخ الخسارة من الزمالك بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة بيراميدز القادمة بالدوري المصري
يواجه بيراميدز في المباراة المقبلة فريق الإسماعيلي بالدوري المصري على ستاد الإسماعيلية ، يوم الجمعة في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة .
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز القادمة بالدوري المصري
تذاع مباراة بيراميدز القادمة أمام الاسماعيلي بالدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس".
الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز بدون راحة
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، إقامة تدريبات جماعية للفريق اليوم الثلاثاء، بدون الحصول على راحة سلبية تحضيرا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.
وكان الإسماعيلي قد تعادل مع فيوتشر سلبيًا أمس فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بعدما قام حكم الفار بإلغاء هدفين للإسماعيلي.