شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع السابع بعد ما سقط في فخ الخسارة من الزمالك بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة بالدوري المصري موعد مباراة بيراميدز القادمة بالدوري المصري

يواجه بيراميدز في المباراة المقبلة فريق الإسماعيلي بالدوري المصري على ستاد الإسماعيلية ، يوم الجمعة في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز القادمة بالدوري المصري

تذاع مباراة بيراميدز القادمة أمام الاسماعيلي بالدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس".