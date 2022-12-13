تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم في نصف نهائي مونديال ٢٠٢٢

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المنتخب الأرجنتيني، نظيره الكرواتي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد لوسيل، في نصف نهائي كأس العالم 2022، المقام حاليا في قطر.

وأعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل المباراة المرتقبة مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

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فيما تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على ستاد خليفة الدولي.

فيما يحتضن ستاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.