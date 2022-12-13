تحذير تكرر مرتين لرجال القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غضبه من أداء لاعبيه رغم الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، مساء الإثنين في بطولة الدوري.

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي عقب اللقاء "لقد حققنا الفوز وسجلنا ٣ أهداف، لكن الأداء لم يكن جيدا والجهاز الفني غير راض عن مستوى اللاعبين".

أشار مدرب الأهلي "لقد تأثر اللاعبون سلبا بقرعة الفريق في دوري أبطال أفريقيا وانشغلوا كثيرا بها، مما أثر على مستواهم".

كولر حذر اللاعبين

وكشف مدرب الأهلي أن كولر حذر اللاعبين في المحاضرة قبل مباراة الاتحاد، وكرر تحذيره بين شوطي اللقاء بضرورة ألا ينشغلوا بنتائج القرعة والتركيز في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

ويحلق الأهلي في صدارة جدول الدوري برصيد ١٨ نقطة حيث استهل مشواره بتحقيق ٦ انتصارات متتالية أمام الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة القادمة من بطولة الدوري.