شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود صالح جمعة أمام بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى جهود صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الجمعة القادمة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب صالح جمعة عن مواجهة فيوتشر والتي انتهت بالتعادل السلبى بسبب تراكم الإنذارات.

وكان اللاعب قد حصل على الإنذارات الثلاثة خلال مباريات غزل المحلة وسموحه وسيراميكا.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة القادمة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الإسماعيلى 6 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.