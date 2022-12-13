شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تتوجه إلى تونس الجمعة للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الرماية إلى تونس صباح الجمعة المقبل للمشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 16 إلى 25 ديسمبر الجارى، حيث يرأس البعثة عبدالرازق أحمد عضو مجلس الإدارة.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بـ 10 لاعبين من بينهم 5 لاعبات على صعيد منافسات البندقية والمسدس.

وحرص الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة الإيطالي لوسيانو روسي، على تكريم عدد كبير من اللاعبين، خلال حفل ختام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي التي استضافتها مصر على مدار الأسبوع الماضي.

وشهد الحفل تكريم كل من الفرنسية أوشين مولر الفائزة بذهبية مسابقة البندقية 10 متر ضغط هواء سيدات، والهولندي رودرناكش باتيل الفائز بذهبية مسابقة البندقيقة 10 متر ضغط هواء رجال.

وكرم لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللاعبة الألمانية دورين فينيكامب، بعد فوزها بذهبية المسدس 25 متر ضغط هواء، والإيطالية جيسيكا روسي بطلة منافسات "تراب" سيدات، والكرواتي جوسيب جلاسنوفيتش الفائز بذهبية منافسات "تراب".

وتم تكريم الألمانية أنا جانسين الفائزة بذهبية البندقية 50 متر 3 أوضاع سيدات والتشيكي بيتر نيمبورسكي الفائز بذهبية البندقية 50 متر 3 أوضاع رجال، والذي كرمه وليد الملاح.

وكرم حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، اللاعبة الفرنسية كاميل جيدرزجيسكي، صاحبة ذهبية المسدس 10 متر ضغط هواء، وكذلك الدنماركي جاسبير هانسن الفائز بذهبية منافسات "الإسكيت" رجال، وكرم الأمريكية كاتلين كونور الفائزة بمنافسات "الإسكيت" سيدات.