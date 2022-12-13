شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: صن داونز مكتوب على الأهلى فى أفريقيا واسم القطبين مرعب لأى منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الظاهر السقا، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لفيوتشر، أن اسم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مرعب لأي منافس في القارة السمراء.

وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: اسم القطبين مرعب لأي منافس في أفريقيا، ويبدو أن صن داونز أصبح مكتوباً على مواجهات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ولكن الأمر ليس صعباً الأهلي تفوق على الفريق الجنوب أفريقي عدة مرات وحصد اللقب.

أضاف: لماذا نصدر صورة أن هناك مجموعة صعبة وسهلة، نحن أبطال أفريقيا وقادرون على تخطي أي مجموعة، والزمالك أيضاً يجب أن يتعامل بحذر مع المباريات، لأن الفرق الصغيرة هي من تتسبب في فقدان الأبيض للنقاط.

واصل: الزمالك يحصد النقاط الصعبة لكنه يخسر نقاطاً في المتناول بسهولة وهذا ما يصعب الأمور عليه في النهاية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عن موسم 2022/2023، عن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعات قوية، حيث جاء النادي الأهلي في المجموعة الثانية، فيما جاء الزمالك في المجموعة الرابعة.

المجموعة الثانية

ـ الأهلي

ـ صن داونز الجنوب أفريقي

ـ الهلال السوداني

ـ القطن الكاميروني

المجموعة الرابعة

ـ الترجي التونسي

ـ الزمالك

ـ شباب بلوزداد الجزائري

ـ المريخ السوداني