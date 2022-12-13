شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 3 محترفين فى معسكر منتخب مصر للشباب بعد موافقة أنديتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة أندية بعض اللاعبين المحترفين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، المقرر انطلاقه يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وتم إرسال استدعاء من قبل لكلا من صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبدالمجيد، إلا أن الأخير تعذر انضمامه للمنتخب بسبب خضوعه لفترة تأهيل مع ناديه بعد تعرضه لإصابة طويلة.

وبذل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، مجهودا كبيرًا مع مسؤولي الأندية، خصوصا بروسيا مونشنجلادباخ الذي يلعب له مصطفى أشرف من أجل انضمامه إلى صفوف المنتخب، في ظل قناعة محمود جابر، المدير الفني للمنتخب، بمستواه بشكل كبير.

ويستعد منتخب مصر للشباب، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر فبراير المقبل.