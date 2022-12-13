كرواتيا تواجه الأرجنتين فى نصف نهائي المونديال.. الأهلي يحيل عرض الباطن لاستعارة أفشة لكولر.." النشرة الرياضية"

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القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كرواتيا تواجه الأرجنتين فى ملحمة نصف نهائي كأس العالم 2022،الأهلي يحيل عرض الباطن السعودى لاستعارة أفشة إلى كولر.

يستضيف استاد "لوسيل" المواجهة النارية التى تجمع منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

ونجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، الطامح للتأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح فى عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويرغب المنتخبين فى خطف بطاقة التأهل للنهائي، حيث سيصطدم الفائز من هذه المباراة بنظيره الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي تقام غدا الأربعاء، في نهائي كأس العالم الذي يقام الأحد المقبل، فيما سيلعب الخاسر مع الخاسر من المواجهة الأخرى على المركز الثالث يوم السبت.

منتخب الأرجنتين سبق وحصل على بطولة كأس العالم مرتين عبر تاريخه، بينما لم يتوج منتخب كرواتيا باللقب نهائيا وكان أفضل انجازاته وصيف البطولة في النسخة الماضية.

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن آخر استعدادات أسود الأطلس، لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 مساء غدا الأربعاء.

وقال وليد الركراكي، في المؤتمر الصحفي التقديمى للمباراة "سنواجه أبطال العالم وأفضل مدرب في العالم، سنحاول أن نصنع المفاجئة."

وأضاف مدرب الأسود: " واثقون في قدراتنا ونريد إعادة كتابة التاريخ بالرغم من أن جميع العوامل لصالح فرنسا ،لا نعاني من الإرهاق، الجميع متحمس لخوض نصف النهائي".

وأكمل الركراكى : "لم نصل بالصدفة لنكون من أفضل 4 منتخبات في العالم ونستطيع الوصول للنهائي، اتمنى ان لا يحترمنا خصمنا"

وتابع وليد: "في كل دور يتوقعون إقصاءنا ولكننا لازلنا هنا، كما قلت في السابق نحن نحلم بالفوز بكأس العالم.

وأوضح مدرب المغرب : "علينا أن نلعب بشكل جماعي لإيقاف المنافس، يجب أن نأخذ حذرنا من كل لاعبي المنتخب الفرنسي وليس مبابي فقط ، حظوظنا وافرة في التأهل".

أحال مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم من نادي الباطن السعودي لاستعارة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، سواء بالاستمرار فى صفوف الأهلي أو الرحيل والاستفادة من المقابل المالى نظير التخلي عن خدمات اللاعب بدءاً من يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالى.

ورغم رفض إدارة الأهلي فكرة رحيل أى لاعب من صفوف الفريق الأحمر بخلاف الثنائي محمد محمود وزياد طارق في يناير المقبل، ولكن قد تعيد النظر فى ملف رحيل أفشة عن صفوف الأهلي حال وصول عرض مالى مغرٍ لاستعارة اللاعب، لاسيما مع وجود أكثر من بديل فى مركز اللاعب، مثل البرازيلي برونو سافيو وأحمد عبد القادر، بخلاف عودة عمار حمدي الذى انتظم فى التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية.

يفتح مسئولو نادى الزمالك، ملف "صفقات يناير" مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول، لتحديد الخواجة احتياجاته من أجل تدعيم الفريق فى الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل الغيابات التى ضربت الفريق مؤخرًا بسبب الإصابات، مع رحيل المغربي زكريا الوردي بعدما تم فسخ التعاقد معه بالتراضي، رغم التعاقد معه في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الجاري.

وأكد فيريرا لمسئولى الزمالك أنه سيكون فى حاجة للتعاقد مع لاعب أجنبى بديلاً لزكريا الوردي، مشترطًا فيه الخبرة وعامل السن، وفى حال عدم توفر هذه الشروط فسيتم تأجيل التعاقد مع لاعب أجنبي لنهاية الموسم.