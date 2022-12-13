شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة بالفيديو مع كولر وتدريبات بدنية استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران استمرت لمدة نصف ساعة وخاض اللاعبون المشاركين في مباراة الاتحاد السكندري وأمس جانب من التدريبات البدنية في الملعب قبل استكمال المران في الجيم وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم كولر فقرات التدريب بتقسيمة مصغرة.

ويحلَّق الأهلي في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الذي يسعى لاستعادة لقبه الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.

وواصل الأهلي تربعه على صدارة جدول الدوري بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات في 6 مباريات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.