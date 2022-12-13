شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات إصابة بيرسى تاو فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الكرة بالنادى الأهلي إن بيرسي تاو خضع لإجراء بعض الفحوصات الطبية وأشعة لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه.

وأوضح «أبوعبلة» فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلى، أن «تاو» تعرض للإصابة في العضلة الخلفية وخضع لأشعة سونار على العضلة صباح اليوم بجانب بعض الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار طبيب الفريق إلى أنه في ضوء نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب سوف يتحدد مدى إصابته ومدة غيابه والبرنامج التدريبي الذي يخضع له.

وغادر بيرسي تاو مباراة الأهلي أمس أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء المباراة.

ويحلَّق الأهلي في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الذي يسعى لاستعادة لقبه الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.

وواصل الأهلي تربعه على صدارة جدول الدوري بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات في 6 مباريات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.