شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أقيمت أمس الاثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة مع أندية: الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.
وتقام مباريات الزمالك في دور المجموعات فى المواعيد التالية:
الزمالك × شباب بلوزداد الجزائري.. أحد يومى 10 و11 فبراير المقبل.
المريخ السوداني × الزمالك 17 أحد يومي 17و18 فبراير.
الترجي التونس × الزمالك أحد يومي 24 و25 فبراير.
الزمالك × الترجي التونسي.. أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.
الزمالك × المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 مارس.
شباب بلوزداد الجزائري × الزمالك أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.
وكانت القرعة كاملة جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الوداد المغربي - بترو أتلتيكو الأنجولي - شبيبة القبائل - فيتا كلوب.
المجموعة الثانية: الأهلي - صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - القطن الكاميروني .
المجموعة الثالثة : الرجاء - حوريا الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الأوغندي.
المجموعة الرابعة : الترجي التونسي - الزمالك - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني .