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الامارات | نيمار يحصل على البراءة من اتهامات الغش والفساد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة إسبانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها "برأت نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وباقي المتهمين في القضية بعد اتهامات بالغش والفساد خلال عملية انتقاله من سانتوس إلى في 2013".


وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالاً في انتقال اللاعب، لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.


ويلعب نيمار حالياً في باريس سان جيرمان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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