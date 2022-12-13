الامارات | نيمار يحصل على البراءة من اتهامات الغش والفساد

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شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحصل على البراءة من اتهامات الغش والفساد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة إسبانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها "برأت نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وباقي المتهمين في القضية بعد اتهامات بالغش والفساد خلال عملية انتقاله من سانتوس إلى برشلونة في 2013".
وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالاً في انتقال اللاعب، لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.
ويلعب نيمار حالياً في باريس سان جيرمان.
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