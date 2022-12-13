الامارات | الركراكي يتمنى من فرنسا ألا تحترم المغرب في نصف نهائي المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الثلاثاء أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائي لكأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن لاعبيه "سيقاتلون من أجل بلوغ المباراة النهائية" الأربعاء عندما يواجهون فرنسا في دور الأربعة على ملعب البيت في الخور.



وأوضح الركراكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فرنسا أن هدفه الأساسي في هذه البطولة هو "تغيير عقلية اللاعبين وخصوصا القارة السمراء ونظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي، وهذا ما اخبرت به اللاعبين. إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غدا. فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل أربع منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية".



وتصدر المغرب مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ثم البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، ليصبح اول منتخب إفريقي وعربي بلغ هذا الدور المتقدّم.



وتابع "نتمنى ألا يحترمنا خصمنا غدا، لأنهم إذا احترمونا مثلما فعلت المنتخبات التي واجهناها حتى الآن في هذه البطولة، وكانوا في قمة مستواهم فستكون مهمتنا صعبة". نحن واثقون في أنفسنا ومتحمسون بفضل مشوارنا الصعب في هذه البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا سنودع المسابقة ولكننا لا زلنا هنا وبقيمنا وسنخوض نصف النهائي".