شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته بدون راحة استعداداً للأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، منح لاعبي الفريق أي راحة عقب التعادل مع الاسماعيلي في الجولة الماضية سلبياً، ليستأنف الفريق تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات البطولة المحلية.

من جانبه، علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على مجموعة ناديه في كأس الكونفدرالية، بعدما أوقعت القرعة كل من، فيونشر وبيراميدز في مجموعة واحدة بصحبة الجيش الملكي المغربي و أسكو كارا التوجولي.

وقال السقا في تصريحات لـ الخليج 365: مجموعتنا صعبة بوجود فرق قوية خاصة بيراميدز والجيش الملكي متصدر الدوري المغربي حتى الآن، لكننا تعلمنا بعض الدروس من المونديال بعد الأداء الذي قدمه منتخب المغرب أمام المنتخبات الكبيرة.

أضاف: نسعى لاكتساب الخبرات في أول مشاركة لنا بالكونفدرالية، ومن يبحث عن الوصول للقب لا يفكر في صعوبة أو سهولة المجموعة، علينا الاستعداد بشكل جيد لكل المنافسين.

وأكمل: مواجهة بيراميدز ستمنحنا الفرصة أن نخوض مباراتين إضافيتين على أرضنا وهو أمر جيد، وجمع المعلومات عن خصومنا سيكون أسهل من مواجهة الفرق المجهولة.