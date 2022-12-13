شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يقود مران المصري استعداداً للحدود ويقترب من الاستمرار مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر طارق سليمان المدير الفني المؤقت للنادي المصري، في قيادة تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية، وحتى عودة حسام حسن المدرب الجديد للمصري من قطر، وذلك استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الدوري العام.

ومن المقرر أن يستمر طارق سليمان ضمن الجهاز الفني لحسام حسن في منصب المدرب العام، على أن يتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.

ويعمل التوأم، حسام وإبراهيم حسن، على اختيار عناصر الجهاز الفني التي من المقرر أن تتواجد معهما في قيادة النادي المصري خلال الفترة المقبلة، بعدما أتما الاتفاق مع إدارة النادي البورسعيدي على تولي مسؤولية النادي.

واقترب الثلاثي، طارق الصاوي ـ سعفان الصغير ـ وليد بدر، من التواجد ضمن أعضاء الجهاز الفني للتوأم، حيث من المقرر الإعلان عن كافة الأعضاء بعد التوقيع على عقود تدريب النادي البورسعيدي، وذلك بعد عودة حسام حسن من قطر غداً الأربعاء.

وأنهى مسئولو النادى المصري الاتفاق بشكل رسمي مع حسام حسن للعودة لتدريب الفريق البورسعيدى، بعد قرار مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو على، تولى حسام المهمة لتصحيح مسار الفريق البورسعيدى.