شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: مجموعة فيوتشر في الكونفدرالية صعبة والمونديال علمنا دروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على مجموعة ناديه في كأس الكونفدرالية، بعدما أوقعت القرعة كل من، فيونشر وبيراميدز في مجموعة واحدة بصحبة الجيش الملكي المغربي و أسكو كارا التوجولي.

وقال السقا في تصريحات لـ الخليج 365: مجموعتنا صعبة بوجود فرق قوية خاصة بيراميدز والجيش الملكي متصدر الدوري المغربي حتى الآن، لكننا تعلمنا بعض الدروس من المونديال بعد الأداء الذي قدمه منتخب المغرب أمام المنتخبات الكبيرة.

أضاف: نسعى لاكتساب الخبرات في أول مشاركة لنا بالكونفدرالية، ومن يبحث عن الوصول للقب لا يفكر في صعوبة أو سهولة المجموعة، علينا الاستعداد بشكل جيد لكل المنافسين.

وأكمل: مواجهة بيراميدز ستمنحنا الفرصة أن نخوض مباراتين إضافيتين على أرضنا وهو أمر جيد، وجمع المعلومات عن خصومنا سيكون أسهل من مواجهة الفرق المجهولة.