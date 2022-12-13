شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يطلب تنظيم البطولة العربية للسيدات والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تنظيم منافسات البطولة العربية للسيدات وكذلك الناشئين تحت 16 سنة، والتى ستقام العام المقبل.

وخاطب الاتحاد المصرى نظيره العربى برئاسة إسماعيل القرقاوى لطلب استضافة البطولة العربية، على أن يتم وصول الرد الرسمى على الطلب المصري فى أسرع وقت حتى يتسنى للاتحاد المصرى الاستعداد لاستضافة المنافسات.

فى سياق آخر، صعد فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى الدور النصف نهائي من بطولة كأس مصر رجال بعد التغلب على سموحة فى ربع النهائي بنتيجة 91/48.

كما صعد الزمالك لمنافسات نفس الدور بعد التغلب على الشمس بنتيجة 58/82، ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك مع الفائز من القناة والاتحاد، بينما يلتقى الأهلى مع الجزيرة.