شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجتمع مع أيمن الجمل اليوم لبحث مستحقات اللاعبين المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى جلسة اليوم مع أيمن الجمل مدير الكرة والمدير الفني المؤقت لفريق الكرة لبحث مستجدات المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وبدأ الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، استعداداته لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى سابع جولات المسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع فيوتشر سلبيًا فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بعدما قام حكم الفار بإلغاء هدفين للإسماعيلي.

وأعرب أيمن الجمل، عن رضاه من أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر مؤكداً على ضرورة تقديم الشكر للإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق بعد ما قام به من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية مع الفريق لكنها طبيعة كرة القدم.

وأضاف: ”رأيت روح ودوافع جديدة عند اللاعبين وأود أن أشكرهم كثيرًا على هذه الروح التي ظهروا بها خلال مواجهة فيوتشر هؤلاء هم لاعبي الإسماعيلي الحقيقيون المعروف عنهم الامتاع وإسعاد الجماهير وأتمني أن نستمر على هذا المنوال في اللقاءات المقبلة “.

وتابع : ” أغلب فترات المباراة كنا الأفضل وأتيحت أكثر من فرصة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا و لكن المكسب الأهم في لقاء اليوم هو الروح الجديدة “.

وأتم الجمل تصريحاته : ” علينا أن نستعد بكل قوة لتقديم أداء وقتالي و اصرار و عزيمه أكثر في الفترة المقبلة لتحسين مركز الفريق بجدول البطولة المحلية “.