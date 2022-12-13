الامارات | تاريخ "أسود الأطلس" في كأس العالم قبل "الملحمة الأسطورية" أمام فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب المغرب مواجهة تاريخية عندما يلتقي أمام فرنسا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2022، إذ يسعى "أسود الأطلس" إلى تقديم ملحمة أسطورية ويتأهل إلى المباراة النهائية.

في ما يلي مقتطفات من مشاركات المغرب في كأس العالم لكرة القدم بعد إنجازه التاريخي بالوصول إلى قبل النهائي في قطر.



* 1970:

- ظهر منتخب المغرب لأول مرة في كأس العالم في المكسيك 1970 حيث كان قريباً من تحقيق مفاجأة مدوية في أول مباراة أمام منتخب ألمانيا الغربية وتقدم في النتيجة بهدف محمد حمان في الدقيقة 21.



دام تقدم المغرب حتى الدقيقة 52 حين تعادل الألمان ثم أحرز جيرد مولر هدف الفوز قبل عشر دقائق من النهاية.



- خسر المغرب في مباراته الثانية 0-3 أمام بيرو ثم تعادل 1-1 أمام بلغاريا، حيث سجل هدف التعادل المهاجم موهوب الغزواني.



* 1986:

- أصبح المغرب أول منتخب أفريقي يتأهل للدور الثاني بكأس العالم في مشاركته الثانية في المكسيك عام 1986 إذ تصدر مجموعته متقدماً على ثلاثة منتخبات أوروبية.

- بعد تعادل المغرب سلبياً أمام بولندا وإنجلترا، قدم المنتخب المعروف باسم "أسود الأطلس" أفضل مستوياته في ختام دور المجموعات حين تفوق 3-1 على البرتغال بفضل ثنائية عبد الرزاق خيري وهدف من عبد الكريم ميري (كريمو).

- اصطدم المغرب بألمانيا لكن هذه المرة في الدور الثاني واستمر التعادل دون أهداف حتى خطف لوتر ماتيوس الفوز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بفضل ركلة حرة.

* 1994:

- قدم منتخب المغرب أسوأ مستوياته في أمريكا 1994، حيث خسر مبارياته الثلاث وخرج بدون أي نقطة.



- خسر المغرب في الجولة الافتتاحية 0-1 أمام بلجيكا ثم تعثر 1-2 أمام السعودية، عندما سجل محمد الشاوش هدف بلاده الوحيد فيما سجل المنتخب العربي الآخر بواسطة سامي الجابر وفؤاد أنور.



- اختتم المغرب مشواره بخسارة ثالثة على التوالي بنتيجة 1-2 أمام هولندا وكان الهدف الوحيد بواسطة حسن ناظر.



* 1998:

- عاد المغرب للمشاركة في كأس العالم 1998 بفرنسا، حيث استهل مشواره بالتعادل 2-2 أمام النرويج بهدفي مصطفى حجي وعبد الجليل هدا (كماتشو) ثم جاءت الخسارة بثلاثية أمام البرازيل.



- اقترب المغرب من الصعود للدور الثاني بتغلبه على إسكتلندا 3-0 بثنائية صلاح الدين بصير وهدف لكماتشو لكن خسارة البرازيل المفاجئة 1-2 أمام النرويج، بعد استقبال هدفين في الدقائق الأخيرة، عصفت بأحلام التقدم في المسابقة.



* 2018:

- عاد منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 20 عاماً وافتتح مشاركته الخامسة في روسيا 2018 بالخسارة بصعوبة بنتيجة 0-1 أمام إيران بهدف عكسي.

- تعثر منتخب المغرب أمام البرتغال في الجولة الثانية بهدف كريستيانو رونالدو ثم تعادل في آخر لقاء أمام إسبانيا 2-2 بهدفين لخالد بوطيب ويوسف نصيري ودفع ثمن الوقوع في مجموعة صعبة.



* 2022:

- بدا أن مشوار المنتخب المغربي لن يختلف كثيراً عن النسخ السابقة إذ تعادل سلبياً مع كرواتيا في مستهل المجموعة السادسة رغم الأداء القوي، لكن منتخب البلد العربي بعث برسالة تحذير للمنافسين ورفع آمال المشجعين بفوزه 2-0 على بلجيكا، صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة في المباراة الثانية.



- واصل المغرب تألقه بالفوز 2-1 على كندا في ختام دور المجموعات، ليتأهل في صدارة مجموعته إلى دور الستة عشر لمواجهة إسبانيا بطلة العالم 2010.



- صمد المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني وتعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات جزاء تألق فيها الحارس ياسين بونو الذي منع كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس من التسجيل من علامة الجزاء بعد أن سدد بابلو سارابيا في إطار المرمى، ليصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في تاريخ البطولة.



- تواصلت العروض القوية للمنتخب المغربي ومعها المفاجآت، وهذه المرة بالفوز 1-0 على البرتغال في دور الثمانية بفضل ضربة رأس من يوسف النصيري ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ قبل النهائي.