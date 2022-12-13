ميسي على موعد مع التاريخ في نصف نهائي المونديال .. موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي بعدما أطاح بهولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

بينما أقصى منتخب كرواتيا نظيره البرازيلي من دور الثمانية بعد التفوق في ركلات الترجيح أيضا عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

شعار البحث عن الثأر

وتحمل مواجهة اليوم شعار البحث عن الثأر من جانب راقصي التانجو، بعد أن تفوق منتخب كرواتيا عليه في آخر مواجهة بالنسخة الماضية لمنافسات كأس العالم بروسيا 2018، بثلاثية نظيفة، في مرحلة دور المجموعات.

ستاد لوسيل

ويحتضن ستاد لوسيل مباراة الأرجنتين وكرواتيا والمقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في نصف نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا على قناة بي إن سبورتس المفتوحة (beIN Sports HD) بجانب beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ الدراجي وbeIN Sports HD 2 Max بتعليق رؤوف خليف، بالإضافة إلى Alkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب.

ميسي يقترب من كتابة التاريخ

لو نجح ميسي في التسجيل بالمباراة هدفا سيكتب تاريخا جديدا في كرة القدم بكأس العالم، حيث سيفض الشراكة مع جابرييل باتيستوتا في صدارة هدافي الأرجنتين بالمونديال، إذ سيُسجل هدفه رقم 11 في 5 نسخ لعبها مع منتخب بلاده.