شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يجرى أشعة اليوم لتحديد مدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى، اليوم أشعة على قدمه للوقوف على مدة غيابه عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وتشير الفحوصات المبدئية أن بيرسى تاو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ولكن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلى سوف يخضع اللاعب للأشعة للوقوف على درجة الشد ومدة غياب اللاعب.

وشارك بيرسى تاو في مركز المهاجم بمباراتى غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري، ونجح فى تسجيل هدفين بواقع هدف في كل مباراة ليقود المارد الأحمر للإحتفاظ بالعلامة الكاملة على عرش أندية الدوري المصري.

ويرى كولر أن بيرسى تاو يتمتع بإمكانيات متميزة تدفعه للتألق في مركز رأس الحربة الذى عانى طوال الفترة الماضية من تراجع أداء الثلاثى محمد شريف وحسام حسن وشادى حسين قبل أن يجد المدرب السويسرى ضالته في النجم الجنوب أفريقى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.