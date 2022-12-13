شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسماء مرشحة للإنضمام لجهاز التوأم فى قيادة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل التوأم، حسام وإبراهيم حسن، على اختيار عناصر الجهاز الفني التي من المقرر أن تتواجد معهما في قيادة النادي المصري خلال الفترة المقبلة، بعدما أتما الاتفاق مع إدارة النادي البورسعيدي على تولي مسؤولية النادي.

واقترب الثلاثي، طارق الصاوي ـ سعفان الصغير ـ وليد بدر، من التواجد ضمن أعضاء الجهاز الفني للتوأم، حيث من المقرر الإعلان عن كافة الأعضاء بعد التوقيع على عقود تدريب النادي البورسعيدي، وذلك بعد عودة حسام حسن من قطر غداً الأربعاء.

وأنهى مسئولو النادى المصري الاتفاق بشكل رسمي مع حسام حسن للعودة لتدريب الفريق البورسعيدى، بعد قرار مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو على، تولى حسام المهمة لتصحيح مسار الفريق البورسعيدى.