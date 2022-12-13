الامارات | قطر تستضيف الأدوار الاقصائية لدوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قطر ستستضيف المباريات الإقصائية في منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا، بدءا من دور الستة عشر للمسابقة القارية وحتى قبل النهائي.



وتقام المباريات من دور واحد ويتأهل الفائز مباشرة للدور التالي، وبات الاتحاد الآسيوي يعتمد على اللعب بنظام الدورة المجمعة لاختصار الوقت والتعامل مع القيود اللازمة لمكافحة كوفيد-19.



وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن سابقا إقامة مباريات دور الستة عشر لأندية الغرب في 19 و20 فبراير، على أن يكون دور الثمانية يوم 23 من الشهر ذاته، ثم قبل النهائي بعدها بثلاثة أيام.



وسيقام ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال على ملعب بطل منطقة الغرب في 29 أبريل ، على أن تقام مباراة الإياب الحاسمة في سايتاما باليابان بعد وصول أوراوا رد دياموندز من منطقة الشرق.



وفي دور الستة عشر سيلعب الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي والشباب السعودي مع ناساف ممثل أوزبكستان.

كما سيلعب الدحيل القطري مع غريمه المحلي الريان، ويواجه الفيصلي السعودي منافسه فولاد خوزستان الإيراني.



وكانت قطر قد فازت قبل أقل من شهرين باستضافة كأس آسيا 2023، بعد اعتذار الصين عن عدم الاستضافة لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، لكن من المرجح نقلها إلى أوائل العام التالي لتجنب الحرارة المرتفعة.



وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط، ووصلت المسابقة إلى الدور قبل النهائي، بينما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.