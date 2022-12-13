الامارات | رسالة اعتراف من حارس البرتغال.. حسرة على "غلطة" هدف النصيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حارس المنتخب البرتغالي ديوغو كوستا رسالة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يتحسر خلالها على الخطأ الذي ارتكبه وأحرزه منه لاعب المغرب يوسف النصيري هدف الفوز لـ "أسود الأطلس" على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم.

وقال كوستا في الرسالة إنه: "البرتغال كان لديها "طموح للفوز بالمونديال رغم الإقصاء، فإن اللاعبين يرحلون بيقين أنهم أعطوا كل شيء في أرض الملعب".

وأضاف: "لا أحد يريد ارتكاب أخطاء، حينما تحدث تكون درسا كبيرا وتطورا يوميا".

وكان ديوغو كوستا قد خرج بشك خاطئ في كرة عرضية واصطدم بزميله روبن دياز، ما سمح للمغربي يوسف النصيري بالارتقاء مبكرا وتسجيل هدف الفوز.