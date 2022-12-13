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الامارات | إنريكي: كان يجب أن أستبعد هذا اللاعب.. وهاري بوتر "أعجوبة إسبانيا"

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب لويس إنريكي عن أنه كان يجب أن تكون خياراته لقائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022 مختلفة عن التي خاض بها البطولة.


وقال إنريكي لصحيفة "ماركا" الإسبانية إنه: "كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، حاولت اختيار أفضل اللاعبين، ولو عاد بي الزمن كنت سأغير لاعبا وأضع آخر بدلا منه لكن لن أفصح عن اسمه".


في المقابل أبدى إعجابه الشديد بمردود لاعب بيدري، وقال: "بالنسبة لي بيدري هو هاري بوتر فهو أعجوبة، إذ يلعب في اللحظات الصعبة، وهو أقرب لاعب بالنسبة لإنييستا لكن لا يحتاج إلى مقارنة".


وأشاد بمنتخب المغرب بينما تمنى فوز الأرجنتين باللقب، وقال: "بالطبع لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي، سيكون من الجنون لكنه مستحق، إذا كان علي الاختيار، أتمنى أن تفوز الأرجنتين بسبب ما يعنيه لكرة القدم".


وختم: "سفيان أمرابط في مستوى مميز، المغرب لديه 4 لاعبين بمستوى مذهل، زياش جيد، وعز الدين أوناحي".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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