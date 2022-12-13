مرتضى منصور والأهلي .. هاني حتحوت : أجمل لقطة في الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، بالروح الرياضية التي تحلت بها إدارة ناديي الأهلي والزمالك، خلال مباراة الفريقين بدوري سيدات الكرة الطائرة، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حرصت على مصافحة وفد النادي الأهلي، بقيادة العامري فاروق، وذلك قبل انطلاق مباراة الكرة الطائرة، بين الفريقين.

وأوضح هاني حتحوت:" لقطة مصافحة رئيس الزمالك لوفد النادي الأهلي، أجمل لقطة في الموسم من أجل السلام، وهى أهم ما في مباراة الفريقين، لم يتنازل أحد عن كرامته ولكن الكل زاد من رقيه، أتمنى أن تكون خطوة نحو عودة العلاقات بين إدارتي الناديين قريبا".