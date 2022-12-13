شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تنتظر نجوم الأهلى مع كولر فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع لاعبيه على هامش المران الصباحى اليوم الثلاثاء، لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة الاتحاد السكندري، التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وينوى كولر إبداء عدم رضاه للاعبين لعدم تنفيذ تعليماته، رغم الفوز بثلاثية بحسب تأكيداته في المؤتمر الصحفى عقب مباراة زعيم الثغر.

ويتدرب فريق الأهلي اليوم، الثلاثاء، دون راحة، عقب الانتهاء من مباراته أمام الاتحاد السكندري، والتى جمعتهما أمس الاثنين باستاد الأهلي والسلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى إطار الاستعداد لمباراته ضد فيوتشر الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري.

ويشتمل مران الأهلي صباح اليوم، الثلاثاء ،على خض واللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا بشكل أساسى فى مباراة الاتحاد السكندري بالأمس تدريبات جماعية وتقسيمة قوية بشكل طبيعي، فيما يكتفي اللاعبون الذين خاضوا مباراة زعيم الثغر بخوض تدريبات استشفائية وعلاجية من أجل تجهيزهم بشكل جيد للفترة القادمة من المنافسات الرسمية.

وقال مارسيل كولر إن الأهلى حقق الفوز بثلاثة أهداف على الاتحاد السكندري، وهو أمر مهم في مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ولكن الفريق لم يكن جيدًا بسبب غياب التركيز في بعض الفترات والذي تسبب في احتساب ركلتى جزاء على الفريق.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بالتركيز، وأشكر الشناوي على التصدي لضربة الجزاء الأولى".

وأشار إلى أن هناك جلسة مع اللاعبين لمشاهدة المباراة وتصحيح الأخطاء والتحضير للمباراة المقبلة.