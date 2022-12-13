شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاضل بين حمزة الجمل وإيهاب جلال لخلافة جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، بين الثنائى حمزة الجمل وإيهاب جلال لإختيار أحدهما لتولى تدريب الدراويش خلفاً للأسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الذى تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وخرج حسام حسن نجم الكرة المصرية من حسابات إدارة الاسماعيلى، بعدما فضل العميد التعاقد مع المصرى البورسعيدى.

ويرى يحيى الكومى أن حمزة الجمل هو الخيار الأنسب لتدريب الاسماعيلى بعد نجاحه في إنقاذ الدراويش من الهبوط في الموسم الماضى، فيما يتزعم خالد زين نائب رئيس النادى فكرة التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وهو الأمر الذى يعارضه بعض مجلس إدارة الاسماعيلى بداعى حالة الغضب الجماهيرى من إيهاب جلال الذى رحل في وقت سابق عن الدراويش ووضع بعض الشروط الصعبة للإستمرار مع الفريق.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الإسماعيلى 6 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.