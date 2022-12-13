شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية اليوم بين سبارتا براغ التشيكى وناشئى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سبارتا براغ التشيكي مباراة ودية اليوم الثلاثاء، أمام فريق الناشئين بالنادى الأهلي مواليد 2005.

وحرصت بعثة فريق سبارتا براغ التشيكي المتواجدة في القاهرة لخوض معسكر تدريبي على ملاعب قطاع الناشئين بالأهلي على حضور مباراة الفريق الأول أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

جاء حرص الفريق التشيكي على حضور المباراة من أجل متابعة الفريق الأول للأهلي ومشاهدته عن قرب، وذلك عقب خوضه المران الثاني له على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر، وأبدى اللاعبون إعجابهم بمستوى الأهلي، وكذلك هتافات مشجعيه في المدرجات، التي تفاعلوا معها طوال المباراة.