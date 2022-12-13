شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، إقامة تدريبات جماعية للفريق اليوم الثلاثاء، بدون الحصول على راحة سلبية تحضيرا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى سابع جولات المسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع فيوتشر سلبيًا أمس فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بعدما قام حكم الفار بإلغاء هدفين للإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية على أن يؤدي البدلاء والمستبعدين مران جماعي بشكل طبيعي استعدادًا للمواجهة القادمة.