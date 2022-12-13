شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاراتيه" يكشف عن لوجو وشعار الدورى العالمى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، عن لوجو وشعار بطولة الدورى العالمى التى تقام بمصر خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل بصالة ستاد القاهرة.



الكاراتيه

ويضم لوجو البطولة الأهرامات وأبو الهول، بالإضافة إلى رسوم فرعونية، وكذلك صور للاعبى كاراتيه، وأتاح اتحاد الكاراتيه الفرصة للجماهير لحضور منافسات بطولة الدورى العالمى مجانا.

واعتلى منتخب الكاراتيه قمة الترتيب العام للبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب أفريقيا، بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات

ومن أبرز اللاعبين الذين توجوا بالذهبيات كلا من فريال أشرف، ويوسف عماد وطه طارق ومنة شعبان، وأحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن، كريم أبو عيطة.