شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومسئولو مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية يدرسون آليات تنفيذ مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية بكافة مراحلها السنية بـ250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة ضمن جهود الدولة لتنفيذ مشروع طموح للنهوض بالكرة المصرية حتى عام 2034

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأثنين مع رجل الأعمال أنسي ساويرس، للتباحث حول دعم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للمنتخبات الوطنية وبخاصة في مرحلة الناشئين، بحضور الإعلامي سيف زاهر، وقيادات وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 250 مليون جنيه.

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ودعم كرة القدم المصرية، مع تقديم دعم مادي يقرب من 250 مليون جنيه كدعم للمنتخبات الوطنية وبخاصة في مرحلة الناشئين.

في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة علي دور الدولة المستمر لدعم أبطاله ولاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف اللعبات وتذليل كافة العقبات أمام المنتخبات الوطنية في كرة القدم، وذلك بالتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص مشيرا أن هناك مشروعات طموحا لتطوير منظومة كرة القدم المصرية يستهدف جميع المنتخبات ودعم المشاركات المصرية وتطوير منظومة رعاية موهوبي كرة القدم خلال الفترة من 2022 حتى 2034.

وتم التنسيق خلال الاجتماع على إنشاء وحدة خاصة ضمن صندوق دعم الرياضة المصري مع مؤسسة ساويرس، بإعتبار أن الصندوق يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للمنتخبات الوطنية والأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية.

وتوجه الوزير بالشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لجهودها المبذولة نحو التمكين الاقتصادي والتعليم والمنح الدراسية والتمكين الاجتماعي والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية وذلك في ضوء جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات التنموية وخاصة الرياضية منها.























