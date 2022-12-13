شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لقطات عائلية جدًا فى حياة فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدس البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الحياة العائلية بشكل كبير جدًا، حيث إنه يظهر كثيرًا جانب حياته الخاصة بصحبة عائلته عبر السوشيال ميديا.

كما أنه يحرص دائمًا على قضاء إجازته مع أسرته بصفة مستمرة، لاسيما أن حياة كرة القدم تبعد اللاعبين والمدربين عن أسرهم فى أوقات طويلة، إلا أنهم ينتهزون دائما الإجازات للضلع وقت ممتع مع العائلة.

ونجح البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى كسب قلوب جماهير الفراعنة بقوة بعد تحقيق الفوز على بلجيكا بثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادًا لكأس العالم.

ونجح فيتوريا فى خطف ورقة اعتماده عند الجماهير فى ظل تحقيق الفوز الثالث مع الفراعنة بعدما قاد المنتخب الوطني فى مباراتين سابقتين، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا، وتولى روي فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطني فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال والذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

ويرصد الخليج 365 لقطات عائلية فى حياة فيتوريا كالتالى: