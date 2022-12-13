شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والترجى التونسى.. تعادل أفريقى وتفوق أبيض فى الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع نادى الزمالك فى المجموعة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا مع أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وستقام مباريات دور المجموعات في المواعيد التالية:

-الجولة الأولى: 10 و11 فبراير 2023.

-الجولة الثانية: 17 و18 فبراير 2023.

-الجولة الثالثة: 24 و25 فبراير 2023.

-الجولة الرابعة: 7 و8 مارس 2023.

-الجولة الخامسة: 17 و18 مارس 2023.

-الجولة السادسة: 31 مارس و1 أبريل 2023.

وسبق للزمالك أن واجه فريق الترجي التونسي فى 11 مباراة سابقة، 10 ببطولة أفريقيا، ومواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 3 / 1.

مباريات الزمالك الأفريقية السابقة ضد الترجي شهدت نجاح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 4 مواجهات.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق أن التقى الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

ويتفوق الزمالك على الترجي التونسي من حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 18 هدفا في مرمي بطل تونس، بينما استقبلت شباكهم 14 هدفا.