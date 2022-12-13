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الامارات | رونالدو سيقدم مكافأة إلى لاعب مغربي واحد في كأس العالم

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو سيقدم مكافأة إلى لاعب مغربي واحد في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم منخب البرازيل السابق رونالدو عن أنه سيقدم مكافأة إلى لاعب واحد في منتخب المغرب عقب تألقه في كأس العالم 2022.


وأوضح مالك نادي بلد الوليد الإسباني لصحيفة "ماركا" الإسبانية إنه سيمنح لاعب النادي جواد الياميق مكافأة على المستوى الذي ظهر به في المونديال، وقال: "إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع، وكل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن".


وأشار إلى أن يتمنى فوز المغرب على فرنسا، وقال: "أتمنى أن يفوزون، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا، إن مغامرتهم رائعة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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