الامارات | رونالدو سيقدم مكافأة إلى لاعب مغربي واحد في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم منخب البرازيل السابق رونالدو عن أنه سيقدم مكافأة إلى لاعب واحد في منتخب المغرب عقب تألقه في كأس العالم 2022.



وأوضح مالك نادي بلد الوليد الإسباني لصحيفة "ماركا" الإسبانية إنه سيمنح لاعب النادي جواد الياميق مكافأة على المستوى الذي ظهر به في المونديال، وقال: "إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع، وكل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن".



وأشار إلى أن يتمنى فوز المغرب على فرنسا، وقال: "أتمنى أن يفوزون، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا، إن مغامرتهم رائعة".