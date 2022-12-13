شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيل عرض الباطن السعودى لاستعارة أفشة إلى كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم من نادي الباطن السعودي لاستعارة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، سواء بالاستمرار فى صفوف الأهلي أو الرحيل والاستفادة من المقابل المالى نظير التخلي عن خدمات اللاعب بدءاً من يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالى.

ورغم رفض إدارة الأهلي فكرة رحيل أى لاعب من صفوف الفريق الأحمر بخلاف الثنائي محمد محمود وزياد طارق في يناير المقبل، ولكن قد تعيد النظر فى ملف رحيل أفشة عن صفوف الأهلي حال وصول عرض مالى مغرٍ لاستعارة اللاعب، لاسيما مع وجود أكثر من بديل فى مركز اللاعب، مثل البرازيلي برونو سافيو وأحمد عبد القادر، بخلاف عودة عمار حمدي الذى انتظم فى التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية.

ويترقب مسئولو النادي موقف كولر من الموافقة على رحيل أفشة ووقتها سيتم مناقشة العرض السعودي لاستعارته أو رفض العرض ووقتها سيتم ملف رحيل اللاعب ويتم الاعتذار للنادي السعودي عن مناقشة أية عروض تخص اللاعب، بداعي حاجة الفريق الأحمر لجهوده خلال الفترة القادمة.