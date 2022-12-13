شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف "صفقات يناير" مع فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسئولو نادى الزمالك، ملف "صفقات يناير" مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول، لتحديد الخواجة احتياجاته من أجل تدعيم الفريق فى الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل الغيابات التى ضربت الفريق مؤخرًا بسبب الإصابات، مع رحيل المغربي زكريا الوردي بعدما تم فسخ التعاقد معه بالتراضي، رغم التعاقد معه في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الجاري.

وأكد فيريرا لمسئولى الزمالك أنه سيكون فى حاجة للتعاقد مع لاعب أجنبى بديلاً لزكريا الوردي، مشترطًا فيه الخبرة وعامل السن، وفى حال عدم توفر هذه الشروط فسيتم تأجيل التعاقد مع لاعب أجنبي لنهاية الموسم.

كما طلب طلب البروفيسور من مسئولى النادى تدعيم خط الدفاع، بعدما تعرض محمود حمدي الونش للإصابة فى وتر العضلة الخلفية وأجرى جراحة ناجحة فى إنجلترا، ويخوض حاليًا التأهيل فى الإمارات، وقد يواصل التأهيل لمدة 3 أو 4 أشهر، كما شدد على ضرورة تدعيم خط الهجوم، إلا إنه طلب عدم الاستعجال في صفقة المهاجم.