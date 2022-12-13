الامارات | اتحاد الكرة البرازيلي ينفي التفاوض مع أنشيلوتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأخبار المتداولة حول تعيين مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرباً لمنتخب البرازيل خلفاً لتيتي.



وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له على حسابه في موقع تويتر: يكرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رئيس الكيان، إيدنالدو رودريغيز ، لم يأذن لأي شخص (من داخل الاتحاد أو خارجه) بالسعي إلى أي مدرب أو محترف كرة قدم للانضمام إلى منتخب البرازيل.



وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وافق على تدريب منتخب البرازيل.



وأوضحت صحيفة "يو أو إل" أن اتحاد الكرة البرازيلي بدأ البحث عن مدرب يخلف تيتي عقب الخروج من كأس العالم 2022 بالخسارة في ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.