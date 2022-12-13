الامارات | مبابي يهدد حكيمي "سأدمرك" يجب أن أقتله.. ونجم المغرب يرد: سأهزمك (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو يجمع النجمين كيليان مبابي مع أشرف حكيمي أثناء دخولهما في تحدٍ حول مواجهة فرنسا والمغرب في كأس العالم 2022.



ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو لزيارته لملعب المدينة التعليمية في شهر مايو الماضي، إذ تحدث مبابي مع حكيمي حول إمكانية أمنيتهما بأن يلتقي منتخبي بلادهما في المونديال.



وتحدث مبابي باللغة إنجليزية في هذا المقطع، قائلا: "من ملعب المدينة التعليمية (40 ألف متفرج)، إنه رائع، أتمنى أن ألعب ضد المغرب في المونديال".



وأضاف: "سنلعب ضد المغرب، إذ يتوجب علي تدمير صديقي"، ليرد عليه حكيمي: "سوف أهزمك".



وابتسم مبابي، ثم علق: "سيفطر هذا قلبي، لكن هذه كرة القدم.. يجب علي قتله".



ويلتقي منتخبا المغرب وفرنسا الأربعاء المقبل على ملعب البيت، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.