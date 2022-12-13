شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من قيادة هجوم البنك الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، من قيادة هجوم فريقه فى المباراة القادمة أمام الزمالك ببطولة الدورى المصر الممتاز عقب انتهاء الإيقاف.

ويعد ناصر منسى من أفضل العناصر فى فريق البنك الأهلى هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 4 أهداف لفريقه هذا الموسم والمساهمة في الفوز و حصد النقاط وكانت قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف ناصر منسى مباراة واحدة، بعد الطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية فى الدقيقة 54 فى مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة الخامسة من عمر البطولة.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها 16 من شهر ديسمبر الجاري، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط حيث حقق في مباراة واحدة و التعادل في 3 لقاءات و الهزيمة في مباريتين.