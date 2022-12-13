شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف فيوتشر قبل مواجهة الجولة السابعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق فيوتشر قبل المباراة التي تجمعهما الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري، من أجل معرفة طريقة لعب المنافس وأسلوبه فى الاستحواذ على الكرة واختراق صفوف الخصم وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويعكف مارسيل كولر على دراسة الخصم من خلال مشاهدة عدد كافٍ من مباريات فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، من أجل التوقف على أسلوب لعب علي ماهر مع فريقه، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى الاختراق والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، للاعتماد عليها في بناء خطة مباراة الجمعة المقبل.



وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي: وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.