شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يعلن تعديل مواعيد مباريات ربع نهائى كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد كرة اليد عن تعديل مواعيد مباريات دور ربع نهائى كأس مصر للسيدات، ليقام يوم 26 ديسمبر الجارى بدلا من يومى 20 و21 من الشهر نفسه.

يشهد دور الثمانية بكأس سيدات اليد منافسات بين كل من: هليوبوليس مع سبورتنج والأهلى مع الشمس والطيران مع المعادى والجزيرة مع الزمالك.

من ناحية أخرى، تنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.