شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مباراة جمعت الزمالك مع أندية السودان قبل مواجهة المريخ بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023 عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وقبل مواجهة المريخ السودانى، لعب الزمالك 16 مباراة أمام أندية السودان فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر فى 3.

أكبر نتيجة حققتها الأندية المصرية أمام أندية السودان تنسب للإسماعيلى، حينما حقق الفوز بثمانية أهداف دون رد، على حى العرب فى كأس الاتحاد الأفريقى عام 2000.

اجتاز نادى الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.