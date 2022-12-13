شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدرب فريق الأهلي اليوم، الثلاثاء، دون راحة، عقب الانتهاء من مباراته أمام الاتحاد السكندري، والتى جمعتهما أمس الاثنين باستاد الأهلي والسلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى إطار الاستعداد لمباراته ضد فيوتشر الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري.

ويشتمل مران الأهلي صباح اليوم، الثلاثاء ،على خوض اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا بشكل أساسى فى مباراة الاتحاد السكندري بالأمس تدريبات جماعية وتقسيمة قوية بشكل طبيعي، فيما يكتفي اللاعبون الذين خاضوا مباراة زعيم الثغر بخوض تدريبات استشفائية وعلاجية من أجل تجهيزهم بشكل جيد للفترة القادمة من المنافسات الرسمية.

ويخوض فريق الأهلي 3 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.