شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي مع القطن الكاميروني.. اكتساح أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وجاء الأهلي على رأس المجموعة الثانية إلى جانب فرق صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يومي 10 و11 فبراير من العام المقبل.

وسبق أن التقى النادي الأهلي مع القطن الكاميروني في أربع مواجهات، ثلاث منها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والرابعة في كأس الكونفدرالية، وخلال المواجهات الأربع أقيمت 8 مباريات بين الفريقين، فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يفز القطن الكاميروني في أي مباراة على الأهلي، وأحرز لاعبو الأهلي 14 هدفًا في مرمى القطن مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو القطن الكاميروني في مرمى الأهلي.

النتائج الكاملة:

المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008 وفاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما وائل جمعة وفلافيو أمادو، وتعادل في الإياب بمدينة جاروا بهدفين مقابل هدفين أحرز للأهلي أحمد حسن وشادي محمد، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1، أحرز للأهلي ذهابًا محمد أبو تريكة، بينما سجل في لقاء العودة عبد الله السعيد، وتأهل الأهلي للدور النهائي بعد الفوز 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية عام 2014، فاز الأهلي ذهابًا في جاروا بهدف أحرزه وليد سليمان، وفاز في لقاء العودة بالقاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي موسى إيدان وعمرو جمال، وتأهل لنهائي البطولة وفاز بكأسها.

المواجهة الرابعة كانت في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، فاز الأهلي في جاروا بهدفين نظيفين أحرزهما جونيور أجايي ومؤمن زكريا، وفاز في لقاء القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز أهداف الأهلي عمرو جمال هدفين، وعبد الله السعيد هدفًا.