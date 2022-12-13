شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى عاشر جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار عاشر جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد المجموعات الأربعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الإعلاميين مع إيسترن كومبانى وسموحة مع دلفى والزمالك مع المنيا، بينما المجموعة الثانية تشهد تنافس بين الصيد مع الزهور وسبورتنج مع الطيران والاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر.

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كل من، بنها مع مصر للبترول و بتروجت مع الترسانة و الاهلى مع اسكندرية للبترول، بينما يلتقى جزيرة الورد مع الشمس وهليوبوليس مع القناة وطلائع الجيش مع الداخلية.