شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بنسيان مباراة بيراميدز والتركيز فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز فى المباراة المقبلة أمام البنك الأهلى بالجولة السابعة للدورى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

كان الزمالك قد نجح فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على بيراميدز بهدف دون مقابل أحرزه الوافد الجديد مصطفى شلبى فى أول أهدافه الرسمية مع الفارس الأبيض، لينتعش اللاعب فى ظل الاهتمام الخاص الذى يلقاه اللاعب من المدير الفنى منذ قدومه.

وشدد فيريرا على اللاعبين بتوخى الحذر فى المباراة المقبلة، خاصة أنها أمام منافس قوى وعنيد ويجيد اللعب مع الفرق الكبرى، بالإضافة للقيادة الفنية القوية من حلمى طولان الذى تعاقد معه مجلس إدارة الفريق مؤخرا خلفا لخالد جلال بعد تراجع النتائج والخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.