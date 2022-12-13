شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته للغزل اليوم ويتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعبه باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الأربعاء، على غزل المحلة فى افتتاح مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة مشدداً على ضرورة إستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.